CША дозволять двом європейським компаніям постачати нафту з Венесуели, - Reuters — Finance.ua
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CША дозволять двом європейським компаніям постачати нафту з Венесуели, - Reuters

Вчора 09:28Енергетика
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CША дозволять двом європейським компаніям постачати нафту з Венесуели, - ReutersCША дозволять двом європейським компаніям постачати нафту з Венесуели, - Reuters
Італійська нафтова компанія Eni SpA та іспанська Repsol SA можуть почати відвантаження венесуельської нафти до Європи вже наступного місяця.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Eni та Repsol зможуть почати відвантаження венесуельської нафти вже наступного місяця. Це має допомогти Європі компенсувати російські енергоресурси.
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Очікується, що обсяги нафти Eni й Repsol невеликі, і будь-який вплив на світові ціни на нафту буде помірним. Але зелене світло Вашингтона на відновлення давно заморожених потоків нафти Венесуели до Європи може дати символічний імпульс для президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
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Адміністрація президента США Джо Байдена сподівається, що венесуельська нафта допоможе Європі зменшити залежність від Росії та перенаправити частину вантажів Венесуели з Китаю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Espreso.tv
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