Франція домовляється з ОАЕ про постачання замість російської нафти — Finance.ua

Франція веде переговори з Об’єднаними Арабськими Еміратами про постачання нафти. Контракти потрібні для заміни закупівель російської нафти, які припиняться після введення заборони Європейського Союзу через вторгнення путіна в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Бруно Ле Мера радіо «Europe 1».
«Йдуть переговори з Об’єднаними Арабськими Еміратами. Ми повинні знайти альтернативу російській нафті», — сказав Ле Мер.
Нагадавши, Європейський союз прийняв рішення затвердити шостий пакет санкцій проти росії. Обмеження були введені на нафту, експорт і радіомовлення агресора.