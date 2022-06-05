Франція домовляється з ОАЕ про постачання замість російської нафти — Finance.ua
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Франція домовляється з ОАЕ про постачання замість російської нафти

Вчора 15:33Енергетика
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Франція веде переговори з Об’єднаними Арабськими Еміратами про постачання нафти. Контракти потрібні для заміни закупівель російської нафти, які припиняться після введення заборони Європейського Союзу через вторгнення путіна в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Бруно Ле Мера радіо «Europe 1».
«Йдуть переговори з Об’єднаними Арабськими Еміратами. Ми повинні знайти альтернативу російській нафті», — сказав Ле Мер.
Нагадавши, Європейський союз прийняв рішення затвердити шостий пакет санкцій проти росії. Обмеження були введені на нафту, експорт і радіомовлення агресора.
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Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт і передачу нафти і деяких нафтопродуктів з Росії в ЄС. Поетапна відмова від нафти займе від 6 до 8 місяців.
У той же час передбачено виключення щодо імпорту нафти трубопроводом в країни ЄС, які в силу свого географічного положення не мають поки альтернативних варіантів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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