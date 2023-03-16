Credit Suisse позичить у Нацбанку Швейцарії до 54 млрд дол. після рекордного падіння акцій — Finance.ua

Credit Suisse позичить у Нацбанку Швейцарії до 54 млрд дол. після рекордного падіння акцій Сьогодні 11:14 — Фондовий ринок

Credit Suisse позичить у Нацбанку Швейцарії до 54 млрд дол. після рекордного падіння акцій

Банк Credit Suisse збирається позичити до 54 мільярдів доларів у Швейцарського національного банку після того, як його акції впали на рекордні 24% у середу на тлі проблем зі звітністю.

Про це пише Euronews.

Цей крок, як вказано, підтверджує дану раніше обіцянку швейцарських регуляторів надати ліквідність у разі потреби.

Втручання Нацбанку Швейцарії не встигло запобігти удару по Уолл-стріт на момент закриття торгів: індекс Доу Джонса впав на 0,9%.

Довіру до світових фінансових інституцій було підірвано банкрутствами банків у США, починаючи з Silicon Valley Bank.

Це призвело до ширшого розпродажу акцій банків по всій Європі, на чолі якого опинився Credit Swiss.

У найближчі 24 години на інвесторів очікує неспокійна обстановка: фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону знижуються на відкритті, продовжуючи негативну динаміку бірж у Європі та США через побоювання проблем у банківському секторі, включно з ажіотажем навколо Credit Suisse.

Нагадаємо, Credit Suisse 13 березня заявив, що виявив «істотні недоліки» у своїй фінансовій звітності. Банк зазначив, що збирається внести зміни в процедури аудиту та внутрішнього контролю.

Після чого голова найбільшого акціонера Credit Suisse Саудівського національного банку Аммар аль-Худайрі сказав, що не хоче збільшувати свою частку і володіти більш ніж 10% акцій швейцарського банку.

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