Credit Suisse позичить у Нацбанку Швейцарії до 54 млрд дол. після рекордного падіння акцій — Finance.ua
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Credit Suisse позичить у Нацбанку Швейцарії до 54 млрд дол. після рекордного падіння акцій

Фондовий ринок
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Credit Suisse позичить у Нацбанку Швейцарії до 54 млрд дол. після рекордного падіння акцій
Credit Suisse позичить у Нацбанку Швейцарії до 54 млрд дол. після рекордного падіння акцій
Банк Credit Suisse збирається позичити до 54 мільярдів доларів у Швейцарського національного банку після того, як його акції впали на рекордні 24% у середу на тлі проблем зі звітністю.
Про це пише Euronews.
Цей крок, як вказано, підтверджує дану раніше обіцянку швейцарських регуляторів надати ліквідність у разі потреби.
Втручання Нацбанку Швейцарії не встигло запобігти удару по Уолл-стріт на момент закриття торгів: індекс Доу Джонса впав на 0,9%.
Довіру до світових фінансових інституцій було підірвано банкрутствами банків у США, починаючи з Silicon Valley Bank.
Це призвело до ширшого розпродажу акцій банків по всій Європі, на чолі якого опинився Credit Swiss.
У найближчі 24 години на інвесторів очікує неспокійна обстановка: фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону знижуються на відкритті, продовжуючи негативну динаміку бірж у Європі та США через побоювання проблем у банківському секторі, включно з ажіотажем навколо Credit Suisse.
Нагадаємо, Credit Suisse 13 березня заявив, що виявив «істотні недоліки» у своїй фінансовій звітності. Банк зазначив, що збирається внести зміни в процедури аудиту та внутрішнього контролю.
Після чого голова найбільшого акціонера Credit Suisse Саудівського національного банку Аммар аль-Худайрі сказав, що не хоче збільшувати свою частку і володіти більш ніж 10% акцій швейцарського банку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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