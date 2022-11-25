CoinList спростувала чутки про проблеми з ліквідністю — Finance.ua

CoinList спростувала чутки про проблеми з ліквідністю Сьогодні 12:40 — Фінтех і Картки

Платформа для проведення токенсейлів та криптобіржа CoinList заявила про відсутність проблем із ліквідністю. Всі повідомлення у мережі щодо неможливості вивести кошти платформа назвала проявом FUD.

15 листопада CoinList попередила про припинення виведення та депозитів токенів Flow (FLOW), Mina Protocol (MINA), Oasis Network (ROSE) і Centrifuge (CFG). Компанія послалася на тривале технічне обслуговування стороннього кастодіального сервісу. Через тиждень, 23 листопада, платформа повідомила про поновлення операцій із ROSE.

Журналіст Колін Ву повідомив, що користувачі не можуть вивести ширший спектр монет, ніж заявила компанія. Кастодіальними партнерами CoinList є Anchorage, BitGo, Gemini Custody та Silvergate Bank.

Засновник та CEO Akash Network Грег Осурі розповів, що не зміг обміняти на платформі обернуту версію біткойна (WBTC) на оригінальний актив.

Глава Digital Opportunities Group Філіп Моран підтвердив, що користувачі повідомляють про тривале очікування зняття коштів. Він також нагадав, що платформа є популярним у роздрібних інвесторів шлюзом для WBTC.

Згідно із заявою біржі, у одного з кастодіанів «було не пов’язане з міграцією відключення», яке вплинуло на активи CoinList. Компанія запевнила, що утримує всі кошти користувачів «долар до долара», а розкриття резервів включено до дорожньої карти проекту.

Колін Ву, як і ряд коментаторів у Twitter, нагадав, що CoinList входить до кредиторів збанкрутілого хедж-фонду Three Arrows Capital. Структура заборгувала платформі $35 млн.

Він також звернув увагу, що у 2018 році участь в інвестраунді Серії А для компанії на $9,2 млн взяла Digital Currency Group. Чи є партнером біржі платформа Genesis з групи Баррі Сілберта, що стоїть на межі банкрутства, не відомо.

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