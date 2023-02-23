Coinbase у 2022 році отримала $2,6 млрд чистого збитку — Finance.ua

Coinbase у 2022 році отримала $2,6 млрд чистого збитку 23.02.2023, 00:11 — Фондовий ринок

Coinbase у 2022 році отримала $2,6 млрд чистого збитку

Згідно з опублікованим 21 лютого звітом про фінансові результати за четвертий квартал минулого року, найбільша американська криптобіржа Coinbase зафіксувала чистий збиток у розмірі $557 млн, а за весь рік — $2,625 млрд. Для порівняння, у 2021 році чистий прибуток Coinbase склав відповідно $840 млн і $3,6.

За останні три місяці криптобіржа заробила $605 млн, тоді як у той же період 2021-го — $2,49 млрд.

Річний прибуток криптобіржі скоротився на 57%. За весь минулий рік Coinbase заробила $3,1 млрд, що більш ніж удвічі менше за $7,3 млрд, отриманих роком раніше.

У повідомленні Coinbase йдеться, що рік, що минув, був складним для криптокомпаній, з одного боку, через макроекономічні чинники, такі як висока інфляція і зростання відсоткових ставок, а з іншого — через дві «унікальні» події в самій індустрії.

Перше — це обвал токена LUNA, який сприяв зниженню капіталізації ринку криптовалют приблизно на 60% і виявив неефективну практику управління криптовалютними ризиками, що призвело до банкрутства компаній Three Arrows Capital, Voyager і Celsius.

Друга подія — крах FTX, що став результатом шахрайства і спричинив ще низку банкрутств у галузі.

Водночас Coinbase зазначає, що ситуація на крипторинку покращилася в поточному першому кварталі в порівнянні з четвертим, що минув. І це призвело до того, що компанія отримала прибуток від трансакцій у розмірі $120 млн у січні.

Нагадаємо, криптоібіржа Coinbase скоротить 20% штату у рамках другого великого раунду скорочень — гендиректор компанії Брайан Армстронг поскаржився на складну ситуацію на крипторинку і падіння доходів.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.