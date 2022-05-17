Cкіфське золото: Ткаченко повідомив про його долю — Finance.ua

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Cкіфське золото: Ткаченко повідомив про його долю

Вчора 17:59Казна та Політика
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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що, за наявною інформацією, скіфське золото, яке зберігалося в Мелітопольському краєзнавчому музеї, очевидно, викрали окупанти.
Про це він повідомив під час інформаційного телемарафону.
«За тією інформацією, що ми маємо від обласної адміністрації, скоріш за все, ми маємо втрату. Але достовірної інформації у мене немає на цю мить», — сказав Ткаченко.
Міністр нагадав, що військова ситуація навколо Мелітополя і Маріуполя розвивалася досить стрімко, і попри те, що він мав напередодні розмови з керівництвом міста та області, дії по упаковуванню експонатів і роботи з їх вивезення не були виконані.
«Очевидно, треба, щоб кожен з цих кейсів розібрали правоохоронні органи, дії всіх відповідних чиновників і директорів музеїв для того, щоб можна було потім в судах встановити місцезнаходження цих експонатів», — зазначив Ткаченко.

Довідка Finance.ua:

  • Раніше повідомлялося, у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти захопили міський краєзнавчий музей. Місцеві зрадники «допомогли» ворогу знайти місце, де зберігається скіфське золото.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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