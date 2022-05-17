Cкіфське золото: Ткаченко повідомив про його долю — Finance.ua

«За тією інформацією, що ми маємо від обласної адміністрації, скоріш за все, ми маємо втрату. Але достовірної інформації у мене немає на цю мить», — сказав Ткаченко.
Міністр нагадав, що військова ситуація навколо Мелітополя і Маріуполя розвивалася досить стрімко, і попри те, що він мав напередодні розмови з керівництвом міста та області, дії по упаковуванню експонатів і роботи з їх вивезення не були виконані.
«Очевидно, треба, щоб кожен з цих кейсів розібрали правоохоронні органи, дії всіх відповідних чиновників і директорів музеїв для того, щоб можна було потім в судах встановити місцезнаходження цих експонатів», — зазначив Ткаченко.
Довідка
Finance.ua:
Раніше повідомлялося, у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти захопили міський краєзнавчий музей. Місцеві зрадники «допомогли» ворогу знайти місце, де зберігається скіфське золото.