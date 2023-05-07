Citroen запускає новий семимістний C3 Aircross для ринків, що розвиваються (Фото) — Finance.ua
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Citroen запускає новий семимістний C3 Aircross для ринків, що розвиваються (Фото)

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Citroen запускає новий семимістний C3 Aircross для ринків, що розвиваються (Фото)
Citroen запускає новий семимістний C3 Aircross для ринків, що розвиваються (Фото)
Citroen New C3 Aircross є B-SUV з двигуном ICE для Індії, Південно-Східної Азії та Південної Америки, який відрізняється від майбутнього C3 Aircross для Європи і доступний у п’яти- та семимісних конфігураціях.
Як і його європейський брат, новий C3 Aircross належить до сегмента B-SUV (малолітражний кросовер). Однак при довжині 4,32 м він на 170 мм довший, ніж C3 Aircross, що йде в ЄС. Він також на 339 мм довший за новий C3, який вже пропонується на ринках Індії та Південної Америки.
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Як і очікувалося, новий C3 Aircross має вигляд старшого брата нового C3. Модель виконана в стилі позашляховика з роздільними фарами, скульптурними крилами, стриманим пластиковим облицюванням, С-подібними задніми ліхтарями, закругленим заднім вітровим склом та двоколірним забарвленням. Французький автовиробник вже представив свою нову емблему, але B-SUV зберіг подвійний шеврон на радіаторній решітці як одну з останніх нових моделей, що отримали її.
Всередині панель приладів успадкована від нового C3, включаючи 7-дюймову цифрову комбінацію приладів і 10-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, який доступний у більш високих комплектаціях. Крім п’ятимісної моделі, є і семимісний варіант із компонуванням 2+3+2.
Citroen запускає новий семимістний C3 Aircross для ринків, що розвиваються (Фото)
Трирядний варіант дає Citroen New C3 Aircross конкурентну перевагу в Південній Америці, а також відповідає потребам клієнтів в Індії та Індонезії, де позашляховики та семимісні мінівени виявилися досить популярними.
Вантажний простір має місткість від 482 до 511 літрів у п’ятимісній конфігурації зі знімним третім рядом.
За матеріалами:
MMR
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