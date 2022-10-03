Citroen показала авангардний електричний пікап із переробленого картону за 25 000 євро (відео) — Finance.ua
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Citroen показала авангардний електричний пікап із переробленого картону за 25 000 євро (відео)

Технології&Авто
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Citroen показала авангардний електричний пікап із переробленого картону за 25 000 євро (відео)
Citroen показала авангардний електричний пікап із переробленого картону за 25 000 євро (відео)
Представлений оригінальний концепт-кар Citroen Oli. Це зразок недорогого міського електрокара вартістю близько 25 000 євро. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.
Новий Citroen Oli — невеликий 4,2-метровий пікап із брутальним незграбним дизайном. У нього високий капот, вертикальне лобове скло, масивні бампери та величезні 20-дюймові диски. Ззаду передбачена невелика вантажна платформа з довжиною, що змінюється в межах 679-1050 мм.
Кузовні панелі виконані з пластику та картону, отриманих шляхом вторинного перероблення, та виконані легкознімними, тобто за бажанням їх можна швидко замінити. До того ж вони легкі, тому пікап Citroen важить всього 1000 кг.
Citroen показала авангардний електричний пікап із переробленого картону за 25 000 євро (відео)
Двері Citroen Oli виконані розстібними, а центральні стійки даху відсутні. У салоні встановлені чотири окремі крісла, надруковані на 3D-принтері. Підлога виконана з одного шматка поліуретану: його можна легко зняти і замінити деталлю іншого кольору.
Передня панель вийшла дуже простою — там мінімум кнопок і тоненький дисплей цифрового щитка приладів. На краях розташовані знімні Bluetooth-колонки.
Citroen показала авангардний електричний пікап із переробленого картону за 25 000 євро (відео)
Електромобіль Citroen Oli здатний розвинути 110 км/год. Він оснащений невеликою батареєю місткістю 40 кВтг, але завдяки малій вазі має пристойний запас ходу 400 км. Зарядити електрокар у швидкому режимі на 80% можна за 23 хвилини.
За матеріалами:
Фокус
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