Ціни в Україні продовжать зростати — експерт — Finance.ua
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Ціни в Україні продовжать зростати — експерт

Особисті фінанси
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Очікується, що ціни в Україні можуть вирости ще на 10-15%. Цього разу причиною стане підвищення курсу валют.
Про це в ефірі «Еспресо» сказав керівник Центру економічної стратегії Гліб Вишлінськи.
«Через те, що у нас війна — ціни вже підвищилися — це було і в березні, і в квітні. Це сталося через здорожчання логістики та палива. Зараз підвищення курсу валют несе другий удар по цінах. Фактично, уряд не маючи можливості покривати повною мірою всі видатки без друку грошей НБУ — це підвищення курсу йому допоможе. У нас буде не зменшення виплат, які ми собі не можемо дозволити, а їх зменшення у реальному вимірі через інфляцію», — додав він.
Вишлінськи додав, що найближчими місяцями ціни будуть зростати.
«Очікування НБУ — до 30% інфляції за рік, зараз 17,5%. Ще на 10-15% ціни можуть зрости. Це зменшить реальні можливості купувати товари і послуги для найбідніших, тих, хто залежить від держвиплат, пенсій та виплат у бюджетній сфері», — підсумував експерт.
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Як раніше повідомляв УНІАН, зростання курсу долара по відношенню до гривні на 25% спричинить зростання вартості імпортованих продуктів в Україні. При чому, зростання цін на харчові продукти може бути більшим, ніж саме зростання курсу.
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За матеріалами:
УНІАН
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