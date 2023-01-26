Ціни на пшеницю в портах зросли до 230 $/т — Finance.ua

Ціни на пшеницю в портах зросли до 230 $/т Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

Ціни на продовольчу пшеницю зросли до рівнів 230$ за тонну на умовах DAP порти. Фуражна пшениця станом на 25 січня торгувалась в діапазоні 215-220$ в залежності від показника білка та натури DAP порти.

Про це у Телеграм-каналі повідомляють аналітики Spike Brokers.

Європейський ринок готовий купувати пшеницю з високим білком в напрямку країн Балтії та Італії. Премія за білок 14-15% сягала 30-40€ до ціни пшениці з білком 11,5%.

Загалом у світі спостерігається обмежений попит на пшеницю з білком 11,5%, стабільний попит на фуражну пшеницю та високобілкову пшеницю. Відкритий інтерес на Чикагську пшеницю виріс до рекордного значення з листопада минулого року, що свідчить про потенційне збільшення «короткої позиції» фондами на пшеницю та стриманий ріст цін. Останні індикації покупців:

• DAP Україна (порти) ~210-230$;

• DAP Польща (кордон) ~220-230$;

• DAP Румунія (центр) ~230-260€;

• DAP Словаччина (кордон) ~215-220$;

• DAP Італія (сх.) (фураж) ~285-295€.

Раніше ціни на пшеницю виросли на 2-3,8% через загрози розірвання «зернової угоди».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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