Ціни на продукти харчування для ЗСУ не будуть вищими за ціни в супермаркетах — ДОТ
Генеральний директор ДП «Державний оператор тилу» Арсен Жумаділов заявив, що граничні ціни на продукти харчування для ЗСУ не будуть вищими за ціни у супермаркетах.
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
За його словами, раніше граничні ціни на деякі популярні позиції могли бути вищими, ніж у супермаркетах. Проте зараз ДП «ДОТ» встановило граничні ціни на всі продукти харчування, які входять до каталогу закупівель.
«Передбачений механізм, і він буде застосований, щодо зниження цін у разі такого зниження в супермаркетах», — повідомив Жумаділов.
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