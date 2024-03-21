Ціни на продукти харчування для ЗСУ не будуть вищими за ціни в супермаркетах — ДОТ — Finance.ua
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Ціни на продукти харчування для ЗСУ не будуть вищими за ціни в супермаркетах — ДОТ

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Генеральний директор ДП «Державний оператор тилу» Арсен Жумаділов заявив, що граничні ціни на продукти харчування для ЗСУ не будуть вищими за ціни у супермаркетах.
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
За його словами, раніше граничні ціни на деякі популярні позиції могли бути вищими, ніж у супермаркетах. Проте зараз ДП «ДОТ» встановило граничні ціни на всі продукти харчування, які входять до каталогу закупівель.
«Передбачений механізм, і він буде застосований, щодо зниження цін у разі такого зниження в супермаркетах», — повідомив Жумаділов.
За матеріалами:
Економічна Правда
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