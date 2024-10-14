Ціни на помідори залишаються на найвищому рівні за останні 7 років — Finance.ua

Ціни на помідори залишаються на найвищому рівні за останні 7 років Сьогодні 20:47 — Особисті фінанси

Ціни на помідори залишаються на найвищому рівні за останні 7 років

Наразі тепличні помідори надходять у продаж за ціною 55−65 гривень/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Зазначається, що ціни на тепличні помідори залишаються найвищими, як мінімум, за останні 7 років.

«Причиною такої ситуації, за словами продавців, є досить обмежена пропозиція томату на ринку. Більшість дрібних виробників донині практично завершили реалізацію і пропонують томати тільки дрібним оптом, водночас якість такої продукції часто невисока. При цьому збори в стаціонарних теплицях також залишаються малооб’ємними, тому комбінати відпускають продукцію також невеликими партіями», — йдеться в повідомленні.

Наразі томати закритого ґрунту в Україні вже коштують у середньому на 22% дорожче, ніж в аналогічний минулорічний період.

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