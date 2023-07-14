Ціни на пальне в Україні зменшили темпи зростання — Finance.ua
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Ціни на пальне в Україні зменшили темпи зростання

Енергетика
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Протягом другого липневого тижня (з 7 по 14 липня) роздрібні ціни на пальне зменшили темпи збільшення. Раніше відзначався стрімкий стрибок у ціні, як наслідок підвищення податків на пальне з 1 липня.
Як свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», ціни на бензини А-95 і А-95+ в середньому по країні зросли всього на 4 коп/л і становили 47,93 грн/л й 50 грн/л, відповідно, а дизпальне додало 15 коп./л — до 47 грн/л.
При цьому за минулий тиждень на 0,2−1 грн/л відкоригувала ціни в бік збільшення мережа KLO: бензин А-95 — здорожчав до 48,99 грн/л, бензин А-95+ - до 51,49 грн/л, дизпальне — до 47,79 грн/л. SOCAR підняв вартість дизпального на 1 грн/л, до 49,99 грн/л.
Змінили вартість пального відповідно до нових цінових реалій також невеличкі мережі АЗС: Ovis, «Авантаж 7», «Олас», «Кворум» та інші - додали від 20 копійок до 2,79 грн за літр.
Як повідомляв УНІАН, засновник групи «Прайм» Дмитро Льоушкін сказав УНІАН, що в наслідок повернення з 1 липня довоєнних податків на пальне, великі мережі АЗС, так звані маркет-мейкери до кінця липня знову збільшать ціни на пальне — ще на дві гривні. Таким чином, дизельне пальне буде продаватись за ціною 52 гривні за літр та 54−55 гривень за літр бензину.
З 1 липня 2023 року в Україні повернули податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти довоєнні ставки акцизів, зокрема на бензин — 213,5 євро/1000 літрів, на ДП — 139,5 євро/1000 літрів, на автогаз — 52 євро/1000 літрів.
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За матеріалами:
УНІАН
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