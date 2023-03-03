Ціни на пальне на заправках — Finance.ua

Ціни на пальне на заправках Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

У п’ятницю, 3 березня, порівняно із четвергом, 2 березня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 23,59 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 48,66 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 50,00 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 48,66 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 50,00 гривні за літр.

Середні ціни на газ збереглися на рівні 23,59 гривні за літр.

Як повідомляли Українськi Новини, у четвер, 2 березня, порівняно із середою, 1 березня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз, бензин марки «Євро-95» та дизельне паливо марки «Євро» знизилися на 0,3-1,1% до 23,59-50,00 гривні за літр.

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