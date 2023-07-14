Ціни на нафту йдуть вгору: що відбувається — Finance.ua
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Ціни на нафту йдуть вгору: що відбувається

Енергетика
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Ф’ючерси на нафту марки Brent додали 5 центів, або 0,1%, піднявшись до 81,41 долара за барель до 02:42 за Гринвічем.
Як повідомляє Reuters, ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 9 центів, або на 0,1%, до 76,98 долара. Обидва індекси, які в цьому місяці зросли приблизно на 9%, знаходяться на шляху до зростання четверту сесію поспіль.
Ціни на нафту зафіксували третій поспіль тижневий приріст вперше з квітня, піднявшись в ціні через перебої з поставками в Лівії та Нігерії, а також на тлі надій на більш високий попит на нафту через зниження інфляції в США.
Як йдеться в матеріалі, на ціну також впливає те, що в цьому місяці Саудівська Аравія і Росія, найбільші світові експортери нафти, домовилися про поглиблення скорочення нафтових поставок, яке триває з листопада минулого року, надаючи подальшу підтримку цінам на сиру нафту.
«Ціни на нафту отримують поштовх від очікувань, що ринок нафти стане дуже вузьким, оскільки Лівія і Нігерія мають справу з перебоями, а також у зв’язку з тим, що експорт російської нафти остаточно знизиться», — сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.
За матеріалами:
УНІАН
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