Ціни на нафту пішли вгору - Reuters — Finance.ua
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Ціни на нафту пішли вгору - Reuters

Енергетика
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На тлі вступу впровадження нафтових санкцій проти росії, ціни на нафту зросли більш ніж на 1%. Ф’ючерси на нафту марки Brent виросли на 41 цент, або на 0,5%, до 76,51 долара за барель.
Як повідомляє Reuters, американська нафта WTI коштувала 71,55 долара за барель, що на 53 центи, або на 0,8% дорожче.
Як йдеться в матеріалі, зростання ціни відбулося у зв’язку із зупинкою ключового для США трубопроводу, в той час, як президент РФ Путін пригрозив скоротити видобуток у відповідь на обмеження цін.
«Ціни на нафту вищі, оскільки трубопровід Keystone залишається закритим, контроль над COVID в Китаї ослаблений і через побоювання, що росія може скоротити видобуток», — сказав старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.
За матеріалами:
УНІАН
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