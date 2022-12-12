Ціни на нафту пішли вгору - Reuters — Finance.ua

Ціни на нафту пішли вгору - Reuters Сьогодні 20:15 — Енергетика

На тлі вступу впровадження нафтових санкцій проти росії, ціни на нафту зросли більш ніж на 1%. Ф’ючерси на нафту марки Brent виросли на 41 цент, або на 0,5%, до 76,51 долара за барель.

Як повідомляє Reuters , американська нафта WTI коштувала 71,55 долара за барель, що на 53 центи, або на 0,8% дорожче.

Як йдеться в матеріалі, зростання ціни відбулося у зв’язку із зупинкою ключового для США трубопроводу, в той час, як президент РФ Путін пригрозив скоротити видобуток у відповідь на обмеження цін.

«Ціни на нафту вищі, оскільки трубопровід Keystone залишається закритим, контроль над COVID в Китаї ослаблений і через побоювання, що росія може скоротити видобуток», — сказав старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.

УНІАН За матеріалами:

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