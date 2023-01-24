Ціни на металопрокат у 2022 р. зросли на чверть — УЦСБ — Finance.ua
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Ціни на металопрокат у 2022 р. зросли на чверть — УЦСБ

Казна та Політика
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Ціни на металопрокат за підсумками 2022 р. зросли на 26%, повідомила т.в.о. виконавчого директора асоціації «Український центр сталевого будівництва» (УЦСБ) Ганна Гонтаренко.
«Через окупацію виробництв найбільших металургійних комбінатів України („Азовсталь“ та ММК ім. Ілліча), а також значного зростання курсу долара у 2022 році спостерігалося підвищення цін на металопрокат і, відповідно, на металеві конструкції, в яких 2/3 вартості займає прокат. З початку минулого року до травня ціна на більшість позицій сортаменту прокату зросла не менш ніж на 39%. Але вже із серпня ціни на металопрокат почали знижуватися, і за підсумками року його вартість у гривні в середньому збільшилася на 26%», — зазначила вона.
Гонтаренко пояснила, що загалом поточний тренд зниження вартості металопрокату є загальносвітовим і стосується не лише українських виробників сталі, а й європейських.
Щодо попиту, то він упав з початку повномасштабного вторгнення в рази.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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