Ціни на LCD-панелі продовжують падати — Finance.ua
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Ціни на LCD-панелі продовжують падати

Вчора 22:50Технології&Авто
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Аналітична компанія TrendForce повідомляє, що ціни на традиційні рідкокристалічні панелі (LCD) продовжують падати. У цьому випадку виробники змушені скорочувати раніше заплановані обсяги випуску панелей.
Очікується, що вартість РК-дисплеїв скоротилася до рекордно низького рівня. Так, протягом останнього часу моделі розміром 32 і 43 дюйми по діагоналі подешевшали в середньому на 5-6 доларів. Вартість панелей розміром 55 дюймів на початку червня скоротилася на $7, а дисплеї з діагоналлю 65 та 75 дюймів стали дешевшими на $12—$14.
Щоб компенсувати зниження вартості, виробники змушені переглядати плани з виготовлення панелей. У третьому кварталі загальний обсяг випуску LCD-екранів буде зменшено на 12% порівняно з раніше наміченими цифрами.
Китайські компанії BOE, CSOT та HKC зараз виробляють близько 66% усіх ТВ-панелей. У наступному кварталі вони скоротять обсяг випуску на 15,8% порівняно з первісним планом та на 2% порівняно з поточним кварталом.
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На тайванських виробників припадає майже 20% постачання ТВ-панелей — ці компанії також змушені коригувати обсяги випуску. Що ж до корейських виробників, то вони переключили увагу на такі технології, як OLED, QD-OLED та QLED.
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За матеріалами: internetua.com
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