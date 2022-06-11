Ціни на LCD-панелі продовжують падати — Finance.ua

Ціни на LCD-панелі продовжують падати

Аналітична компанія TrendForce повідомляє, що ціни на традиційні рідкокристалічні панелі (LCD) продовжують падати. У цьому випадку виробники змушені скорочувати раніше заплановані обсяги випуску панелей.

Очікується, що вартість РК-дисплеїв скоротилася до рекордно низького рівня. Так, протягом останнього часу моделі розміром 32 і 43 дюйми по діагоналі подешевшали в середньому на 5-6 доларів. Вартість панелей розміром 55 дюймів на початку червня скоротилася на $7, а дисплеї з діагоналлю 65 та 75 дюймів стали дешевшими на $12—$14.

Щоб компенсувати зниження вартості, виробники змушені переглядати плани з виготовлення панелей. У третьому кварталі загальний обсяг випуску LCD-екранів буде зменшено на 12% порівняно з раніше наміченими цифрами.

Китайські компанії BOE, CSOT та HKC зараз виробляють близько 66% усіх ТВ-панелей. У наступному кварталі вони скоротять обсяг випуску на 15,8% порівняно з первісним планом та на 2% порівняно з поточним кварталом.

На тайванських виробників припадає майже 20% постачання ТВ-панелей — ці компанії також змушені коригувати обсяги випуску. Що ж до корейських виробників, то вони переключили увагу на такі технології, як OLED, QD-OLED та QLED.

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