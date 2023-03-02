Ціни на комерційну нерухомість одразу після війни зростуть на кілька десятків відсотків - інвестбанкір Фіала — Finance.ua

Ціни на комерційну нерухомість одразу після війни зростуть на кілька десятків відсотків - інвестбанкір Фіала
Власник інвестиційної компанії Dragon Capital та УП Томаш Фіала прогнозує, що одразу після закінчення війни ціни на комерційну нерухомість зростуть на декілька десятків відсотків.
Про це він розповів в інтерв’ю Економічній правді.
«Ціни підростуть на кілька десятків відсотків (за день. — Ред.). Ринок не дуже ліквідний, як я говорив, угод небагато. Очікування продавців зразу підстрибнуть на кілька десятків відсотків», — розповів Фіала.
За його словами, зараз на ринку нерухомості угод майже немає, тим більше великих.
"Це очікувано. У 2014-2015 роках теж угод було дуже мало. Покупці готові були купляти тільки дуже дешево, а продавці не були готові продавати.
Різниця між попитом і пропозицією по ціні дуже-дуже велика. Вона починає зближатися, коли закінчується війна", — пояснює він.
😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇
Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
Поділитися новиною