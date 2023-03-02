Ціни на комерційну нерухомість одразу після війни зростуть на кілька десятків відсотків - інвестбанкір Фіала — Finance.ua
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Ціни на комерційну нерухомість одразу після війни зростуть на кілька десятків відсотків - інвестбанкір Фіала

Нерухомість
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Власник інвестиційної компанії Dragon Capital та УП Томаш Фіала прогнозує, що одразу після закінчення війни ціни на комерційну нерухомість зростуть на декілька десятків відсотків.
Про це він розповів в інтерв’ю Економічній правді.
«Ціни підростуть на кілька десятків відсотків (за день. — Ред.). Ринок не дуже ліквідний, як я говорив, угод небагато. Очікування продавців зразу підстрибнуть на кілька десятків відсотків», — розповів Фіала.
За його словами, зараз на ринку нерухомості угод майже немає, тим більше великих.
"Це очікувано. У 2014-2015 роках теж угод було дуже мало. Покупці готові були купляти тільки дуже дешево, а продавці не були готові продавати.
Різниця між попитом і пропозицією по ціні дуже-дуже велика. Вона починає зближатися, коли закінчується війна", — пояснює він.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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