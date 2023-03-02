Ціни на комерційну нерухомість одразу після війни зростуть на кілька десятків відсотків - інвестбанкір Фіала — Finance.ua

Ціни на комерційну нерухомість одразу після війни зростуть на кілька десятків відсотків - інвестбанкір Фіала Сьогодні 12:32 — Нерухомість

Власник інвестиційної компанії Dragon Capital та УП Томаш Фіала прогнозує, що одразу після закінчення війни ціни на комерційну нерухомість зростуть на декілька десятків відсотків.

«Ціни підростуть на кілька десятків відсотків (за день. — Ред.). Ринок не дуже ліквідний, як я говорив, угод небагато. Очікування продавців зразу підстрибнуть на кілька десятків відсотків», — розповів Фіала.

За його словами, зараз на ринку нерухомості угод майже немає, тим більше великих.

"Це очікувано. У 2014-2015 роках теж угод було дуже мало. Покупці готові були купляти тільки дуже дешево, а продавці не були готові продавати.

Різниця між попитом і пропозицією по ціні дуже-дуже велика. Вона починає зближатися, коли закінчується війна", — пояснює він.

😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.