Ціни на газ в Європі впали до найнижчого рівня з серпня — Finance.ua

Ціни на газ в Європі впали до найнижчого рівня з серпня Сьогодні 11:33 — Енергетика

Ціни на природний газ у Європі впали до найнижчого рівня з серпня. Трейдери роблять ставку на те, що величезні запаси газу на континенті дозволять пережити зиму попри те, що в регіон прийшли сильні морози.

Видання Financial Times пише , що еталонна ціна на газ TTF досягла п’ятимісячного мінімуму в Амстердамі на початку січня, оскільки інвестори все більше впевнені в тому, що газові запаси ЄС дозволять їм протриматися до більш теплої погоди навесні і далі.

Еталонна ціна на Міжконтинентальній біржі впала майже на 10% в порівнянні з закриттям попереднього тижня, не піддавшись впливу холодів після невеликого зростання в середу до 31,19 євро за мегават-годину. Ця ціна значно нижча, ніж у той самий період рік тому, коли вона становила близько 70 євро за мегават-годину.

«Сказати, що зима на газовому ринку закінчилася, було б не надто сміливою заявою, але сховища переповнені», — сказав один з газових трейдерів.

Інший трейдер сказав, що деякі вже почали звертати свою увагу на наступну зиму.

Рівень запасів газу в Європі став предметом пильної уваги трейдерів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і початку скорочення трубопровідних поставок, на які історично покладався цей блок. У відповідь на це ЄС збільшив запаси газу на зиму, розмістивши частину надлишкових закупівель на Україні.

Попри постійні попередження Міжнародного енергетичного агентства про те, що Європі буде важко поповнити свої запаси, регіон опинився в комфортному положенні протягом декількох зим поспіль.

За даними галузевої організації Gas Infrastructure Europe, станом на понеділок запаси газу в сховищах ЄС були заповнені на 83%, що є другим за величиною показником для цього часу, принаймні, з 2011 року.

«Споживання газу залишається значно нижче нормального рівня, що в поєднанні зі здоровими поставками СПГ і трубопровідного газу означає, що запаси в сховищах вже другий рік поспіль набагато вище норми для цієї пори року», — сказав Тому Марцек-Мансер, глава відділу газової аналітики консалтингової компанії ICIS.

Високий рівень запасів пояснюється м’якою погодою взимку, а високий імпорт зрідженого природного газу минулого літа також допоміг поповнити сховища ЄС безпрецедентними темпами. За даними компанії Kpler, у 2023 році країни ЄС імпортують майже 100 млн тонн СПГ, що на 5% більше, ніж у рекордному 2022 році.

«Це не тільки допомагає знизити ризик виникнення будь-яких потрясінь, пов’язаних з пропозицією або попитом, в решту зими, але і означає, що влітку буде менше додаткового попиту на поповнення резервуарів», — говорить Марцек-Мансер.

УНІАН За матеріалами:

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