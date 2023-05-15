Ціни на газ в Європі впали до найнижчого рівня з літа 2021 року — Finance.ua
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Ціни на газ в Європі впали до найнижчого рівня з літа 2021 року

Енергетика
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Європейські ціни на газ, які минулого року в цей період сягали позначки у 100 євро за мегават-годину, знизились до 35 євро за МВт-год, або 398 дол. за тис. куб. м — найнижчого рівня з літа 2021 року.
Як повідомляє «Оператор ГТС України», падінню ціни на газ у ЄС сприяють кілька факторів, серед яких високий рівень заповнення газових сховищ (понад 62%) і рекордні обсяги надходжень скрапленого природного газу.
Зазначається, що згідно з прогнозами експертів галузі, за нинішніх темпів закачування газу до сховищ, цільовий показник у 90% буде досягнуто вже наприкінці серпня або на початку вересня, хоча це значною мірою залежатиме від подальшого доступу до ресурсу.
Проте вільних потужностей для бронювання у європейських газових сховищах обмаль. У той же час контракти на газ на січень-лютий 2024 року торгуються за ціною близько 60 євро за МВт/год. Тобто зараз учасники ринку мають можливість придбати ресурс за комерційно привабливою ціною для його реалізації у І кварталі 2024 року, але не мають можливості забезпечити його зберігання.
За матеріалами:
УНІАН
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