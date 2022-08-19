Ціни на газ в Європі в 11 разів вищі, ніж зазвичай – Bloomberg — Finance.ua
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Ціни на газ в Європі в 11 разів вищі, ніж зазвичай – Bloomberg

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На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну ціни на газ в Європі піднялися до рекордного рівня.
Про це пише Bloomberg.
Ціна стандартного контракту зросла на 6,7%, досягнувши 241 євро за мегават\год. Це дорожче попереднього рекорду, встановленого на початку березня, коли російське вторгнення в Україну шокувало ринки.
«Європейські ф’ючерси на природний газ продовжили зростання до рекордного рівня на тлі кризи енергопостачання, що поглиблюється в регіоні, і ознак, що пальне стає занадто дорогим для промислового використання і виробництва енергії», — зазначає видання.
Як пише видання, ціни приблизно в 11 разів вище, ніж зазвичай в цю пору року, при цьому витрати домашніх господарств і підприємств, які зіткнулися з найсильнішою інфляцією за останні десятиліття, стрімко ростуть.
За матеріалами:
Економічна Правда
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