Ціни на газ в Україні впали до мінімуму за останній рік — Finance.ua

Ціни на газ в Україні впали до мінімуму за останній рік Сьогодні 20:20 — Енергетика

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за квітень 2023 року. Вартість становила 14 382,34 гривні за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 23,0% менше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства

Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

За даними міністерства, середня ціна впала до мінімуму з початку розрахунку показника у березні минулого року:

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