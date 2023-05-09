Ціни на газ в Україні впали до мінімуму за останній рік — Finance.ua
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Ціни на газ в Україні впали до мінімуму за останній рік

Енергетика
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Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за квітень 2023 року. Вартість становила 14 382,34 гривні за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 23,0% менше, ніж місяцем раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства.
Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.
За даними міністерства, середня ціна впала до мінімуму з початку розрахунку показника у березні минулого року:
Ціни на газ в Україні впали до мінімуму за останній рік
За матеріалами:
РБК-Україна
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