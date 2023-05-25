Ціни на газ у Європі продовжують падіння — Finance.ua
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Ціни на газ у Європі продовжують падіння

Енергетика
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Європейські ціни на природний газ впали ще нижче від найнижчого рівня за майже два роки, оскільки слабка регіональна економіка впливає на перспективи попиту.
Про це пише Bloomberg.
«Німеччина зазнала рецесії в першому кварталі, що підкреслило боротьбу континенту за вихід з кризи, частково спричиненої рекордно високими цінами на енергоносії минулого року. Промисловий попит на газ в Європі був млявим, незважаючи на нещодавнє падіння цін, що призвело до надлишку пропозиції на ринку.
Значно більші, ніж зазвичай, запаси та висока доступність скрапленого природного газу також швидко знімають будь-які ризики для наступної зими. У той же час, падіння ф’ючерсів на газ на 60% цього року принесло певне полегшення для європейців, які страждають від стрімкої інфляції. Британські споживачі повинні побачити 37% зниження своїх рахунків за електроенергію з липня", — пише агентство.
Так, котирування європейського бенчмарку в Амстердамі впали на 3,2%, до 26,9 євро за мегават-годину. За попередні три сесії показник впав майже на 8%.
Британський еквівалент контракту знизився на 2,6% в четвер.
За даними біржі ICE, вартість червневого ф’ючерсу на хабі TTF у Нідерландах станом на 10:25 за Києвом знизилася до 297,06 дол за тисячу кубометрів, або 26,8 євро за МВт-год.
За матеріалами:
Економічна Правда
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