Ціни на газ у Європі підскочили на 30%: що стало причиною — Finance.ua
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Ціни на газ у Європі підскочили на 30%: що стало причиною

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Ціни на газ у Європі підскочили на 30%: що стало причиною
Ціни на газ у Європі підскочили на 30%: що стало причиною
Ціни на природний газ у Європі підскочили 9 серпня на 28%. Причиною стали можливі страйки робітників на трьох великих підприємствах з виробництва зрідженого газу в Австралії.
Про це повідомляє Bloomberg.
Ф’ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли до 39,8 євро за мегават-годину (близько 460 доларів за тисячу кубометрів). Зростання продовжилося вранці 10 серпня, коли ціни зросли ще на 3% до 41 євро.
Ф’ючерси перевищили 40 євро за мегават-годину вперше з червня, хоча вони все ще нижчі більш ніж на 80% порівняно з безпрецедентним рівнем, досягнутим у серпні минулого року.
Робітники підприємств Chevron та Woodside Energy Group в Австралії проголосували за схвалення страйків на Північно-Західному шельфі, підприємствах Wheatstone та Gorgon, і деякі страйки можуть розпочатися вже наступного тижня відповідно до трудових правил.
Ціни на газ у Європі підскочили на 30%: що стало причиною
«Ситуація наголошує на важливості австралійського ЗПГ для глобальної енергетичної безпеки, навіть із можливістю перебоїв з постачанням австралійського газу, що викличе різкі стрибки цін навіть у Європі», — сказав Сол Кавонік, аналітик з енергетики з Сіднею в Credit Suisse Group.
Однак, за його словами, ймовірно, угода буде досягнута до того, як вона вплине на світові поставки ЗПГ.
Ціни на газ у Європі підскочили на 30%: що стало причиною
За матеріалами:
РБК-Україна
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