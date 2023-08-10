Ціни на газ у Європі підскочили на 30%: що стало причиною — Finance.ua

Ціни на газ у Європі підскочили на 30%: що стало причиною Сьогодні 11:25

Ціни на газ у Європі підскочили на 30%: що стало причиною

Ціни на природний газ у Європі підскочили 9 серпня на 28%. Причиною стали можливі страйки робітників на трьох великих підприємствах з виробництва зрідженого газу в Австралії.

Про це повідомляє Bloomberg

Ф’ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли до 39,8 євро за мегават-годину (близько 460 доларів за тисячу кубометрів). Зростання продовжилося вранці 10 серпня, коли ціни зросли ще на 3% до 41 євро.

Ф’ючерси перевищили 40 євро за мегават-годину вперше з червня, хоча вони все ще нижчі більш ніж на 80% порівняно з безпрецедентним рівнем, досягнутим у серпні минулого року.

Робітники підприємств Chevron та Woodside Energy Group в Австралії проголосували за схвалення страйків на Північно-Західному шельфі, підприємствах Wheatstone та Gorgon, і деякі страйки можуть розпочатися вже наступного тижня відповідно до трудових правил.

«Ситуація наголошує на важливості австралійського ЗПГ для глобальної енергетичної безпеки, навіть із можливістю перебоїв з постачанням австралійського газу, що викличе різкі стрибки цін навіть у Європі», — сказав Сол Кавонік, аналітик з енергетики з Сіднею в Credit Suisse Group.

Однак, за його словами, ймовірно, угода буде досягнута до того, як вона вплине на світові поставки ЗПГ.

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