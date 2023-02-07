Ціни на дизель у Європі падають, попри заборону на російське пальне — Finance.ua

Ціни на дизель у Європі падають, попри заборону на російське пальне Сьогодні 19:33 — Енергетика

Ф’ючерсні ціни на дизельне пальне в ЄС впали на 1,6%, що становить 20%-ве зниження за останні два тижні.

Як повідомляє CNN , попит в регіоні знизився, а зусилля країн з накопичення запасів до введення заборони на російські енергоресурси почали окупатися.

За даними Європейської асоціації автовиробників, близько 96% вантажівок, 91% фургонів і 42% легкових автомобілів в Європейському Союзі працюють на цьому пальному.

«Передбачалося, що після введення заборони поставки дизеля в Європу скоротяться, але насправді в даний час цього не відбувається», — зазначив директор з досліджень в консалтинговій компанії Wood Mackenzie Марк Вільямс.

Аналітики частково пов’язують спад з більш теплою, ніж зазвичай, погодою в регіоні, де дизель також використовується в якості пального для опалення, і високими цінами. Попри нещодавнє падіння, оптові ціни як і раніше на 10% вище торішнього рівня.

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УНІАН За матеріалами:

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