Ціни на дизель у Європі падають, попри заборону на російське пальне — Finance.ua
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Ціни на дизель у Європі падають, попри заборону на російське пальне

Енергетика
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Ф’ючерсні ціни на дизельне пальне в ЄС впали на 1,6%, що становить 20%-ве зниження за останні два тижні.
Як повідомляє CNN, попит в регіоні знизився, а зусилля країн з накопичення запасів до введення заборони на російські енергоресурси почали окупатися.
За даними Європейської асоціації автовиробників, близько 96% вантажівок, 91% фургонів і 42% легкових автомобілів в Європейському Союзі працюють на цьому пальному.
«Передбачалося, що після введення заборони поставки дизеля в Європу скоротяться, але насправді в даний час цього не відбувається», — зазначив директор з досліджень в консалтинговій компанії Wood Mackenzie Марк Вільямс.
Аналітики частково пов’язують спад з більш теплою, ніж зазвичай, погодою в регіоні, де дизель також використовується в якості пального для опалення, і високими цінами. Попри нещодавнє падіння, оптові ціни як і раніше на 10% вище торішнього рівня.
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За матеріалами:
УНІАН
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