Ціни на цибулю знову оновили рекорд: стабілізацію прогнозують за 10 днів — Finance.ua
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Ціни на цибулю знову оновили рекорд: стабілізацію прогнозують за 10 днів

Аграрний ринок
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Оптові ціни на цибулю в Україні в останні три тижні відновили зростання і наразі досягли абсолютного історичного рекорду — 48 грн ($1,31) за кілограм.
Попередній рекорд оптової ціни на цибулю для України був встановлений 5 травня 2019 року і становив 33 грн/кг ($1,15 за курсом на цей день), нагадують аналітики EastFruit.
«Зараз в Україні місцевої цибулі ріпчастої практично не залишилося. Імпорт із країн ЄС цибулі врожаю 2022 року пропонується за цінами $1,20−1,40/кг, і цього тижня ціни зросли. У самому ЄС ціни на торішню цибулю ріпчасту теж зростають. Приміром, цього тижня ціни в Польщі досягли $0,85−1,04/кг», — говорить експерт «АПК-Інформ: овочі та фрукти» Євген Кузін.
І додає, що на українському ринку є і цибуля ріпчаста нового врожаю, яка пропонується дешевше. Єгипетську продукцію зараз можна купити від $0,90/кг. Але попит на неї не такий високий, як на цибулю врожаю минулого року.
«Поки рання цибуля з Єгипту та країн Центральної Азії недостатньо „одягнена“, що вважається ознакою недостатньої якості в Україні. Ця цибуля швидше псується, тому трейдери вважають за краще працювати з дорожчою цибулею врожаю 2022 року, де ризики втрат нижчі», — говорить експерт.
Зазначається, що в країнах Центральної Азії, насамперед у Таджикистані, є надлишок пропозиції цибулі. Там цибулю нового врожаю вже можна купити по $0,18, тобто в 7 разів дешевше, ніж в Україні.
«В Україну в травні вже надійшли партії цибулі з країн Центральної Азії, а саме з Киргизстану, Казахстану та Узбекистану. З Таджикистану поки що постачань не було. Також трейдери активно імпортували цибулю з Азербайджану. Можливо, найближчим часом надійдуть перші партії ранньої цибулі з Туреччини, звідки логістика набагато менш витратна», — говорить міжнародний консультант ФАО Федір Рибалко.
За його словами, цибулю з Центральної Азії потрібно везти через Польщу, і вартість транспортування становить не менше 0,33−0,35. Логістика з Туреччини коштує близько 0,15 $/кг, але там збирання врожаю ранньої цибулі лише розпочинається.
«Ми очікуємо, що зростання постачань більш якісної цибулі з країн Центральної Азії та Туреччини стабілізує ситуацію протягом найближчих 10 днів», — прогнозує Євген Кузін.
Водночас Федір Рибалко очікує зниження оптових цін на цибулю приблизно з 15 червня, коли в південних регіонах України та Молдови почнуть збирати ранню цибулю.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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