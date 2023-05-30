Ціни на цибулю знову оновили рекорд: стабілізацію прогнозують за 10 днів — Finance.ua

Ціни на цибулю знову оновили рекорд: стабілізацію прогнозують за 10 днів Сьогодні 05:11 — Аграрний ринок

Оптові ціни на цибулю в Україні в останні три тижні відновили зростання і наразі досягли абсолютного історичного рекорду — 48 грн ($1,31) за кілограм.

Попередній рекорд оптової ціни на цибулю для України був встановлений 5 травня 2019 року і становив 33 грн/кг ($1,15 за курсом на цей день), нагадують аналітики EastFruit

«Зараз в Україні місцевої цибулі ріпчастої практично не залишилося. Імпорт із країн ЄС цибулі врожаю 2022 року пропонується за цінами $1,20−1,40/кг, і цього тижня ціни зросли. У самому ЄС ціни на торішню цибулю ріпчасту теж зростають. Приміром, цього тижня ціни в Польщі досягли $0,85−1,04/кг», — говорить експерт «АПК-Інформ: овочі та фрукти» Євген Кузін.

І додає, що на українському ринку є і цибуля ріпчаста нового врожаю, яка пропонується дешевше. Єгипетську продукцію зараз можна купити від $0,90/кг. Але попит на неї не такий високий, як на цибулю врожаю минулого року.

«Поки рання цибуля з Єгипту та країн Центральної Азії недостатньо „одягнена“, що вважається ознакою недостатньої якості в Україні. Ця цибуля швидше псується, тому трейдери вважають за краще працювати з дорожчою цибулею врожаю 2022 року, де ризики втрат нижчі», — говорить експерт.

Зазначається, що в країнах Центральної Азії, насамперед у Таджикистані, є надлишок пропозиції цибулі. Там цибулю нового врожаю вже можна купити по $0,18, тобто в 7 разів дешевше, ніж в Україні.

«В Україну в травні вже надійшли партії цибулі з країн Центральної Азії, а саме з Киргизстану, Казахстану та Узбекистану. З Таджикистану поки що постачань не було. Також трейдери активно імпортували цибулю з Азербайджану. Можливо, найближчим часом надійдуть перші партії ранньої цибулі з Туреччини, звідки логістика набагато менш витратна», — говорить міжнародний консультант ФАО Федір Рибалко.

За його словами, цибулю з Центральної Азії потрібно везти через Польщу, і вартість транспортування становить не менше 0,33−0,35. Логістика з Туреччини коштує близько 0,15 $/кг, але там збирання врожаю ранньої цибулі лише розпочинається.

«Ми очікуємо, що зростання постачань більш якісної цибулі з країн Центральної Азії та Туреччини стабілізує ситуацію протягом найближчих 10 днів», — прогнозує Євген Кузін.

Водночас Федір Рибалко очікує зниження оптових цін на цибулю приблизно з 15 червня, коли в південних регіонах України та Молдови почнуть збирати ранню цибулю.

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