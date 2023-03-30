Ціни на бензин, дизель та автогаз знижуються — Finance.ua

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Ціни на бензин, дизель та автогаз знижуються

Енергетика
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Роздрібні ціни на дизельне пальне та автогаз в Україні 29 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Бензин подешевшав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,17 гривень за літр (-0,06 гривень), на дизельне пальне — 47,43 гривень за літр (-0,12 гривень), на автогаз — 21, 77 гривень за літр (-0,12 гривні).
Нагадаємо, за даними Держстату, у лютому, порівняно з січнем, бензин А-92 подешевшав на 3,4% до 49,0 гривень за літр, бензин А-95 на 4,6% до 48,3 гривень за літр. Дизельне пальне подешевшало на 5,4% — до 51,7 гривень за літр. При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 11,9% до 24,5 гривень за літр.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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