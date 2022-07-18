Ціни на автогаз в Україні «просіли»: названо середню ціну — Finance.ua

Ціни на автогаз в Україні «просіли»: названо середню ціну Вчора 17:40 — Енергетика

За вихідні низка українських мереж АЗС знизила ціни на автогаз.

Про це повідомили в Консалтинговій групі «А-95» із посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.

Зараз середня ціна на автогаз по країні становить 32,94 грн/л.

Зокрема у мережі WOG автогаз здешевшав на 74 копійки, до 33,24 грн/л. На 1,90 гривні зменшила ціни столична мережа KLO — до 31,97 грн/л, на 3 гривні — «Авантаж 7» — до 29,95 грн/л.

На 2,37 і 1,1 гривні автогаз здешевшав у мережах SOCAR і Shell — до 31,86 і 32,09 грн/л відповідно. Мережа АЗС «БРСМ-Нафта» зменшила ціну на 1,18 гривні, до 31,39 грн/л.

На 0,2-1,5 грн/л знизили ціни AMIC, VostokGaz, BVS, «Катрал», «Автотранс» та Chipo.

Нагадаємо, автогаз на українських автозаправних станціях почав дешевшати з середини червня. Вартість автогазу в Україні почала зростати незабаром після того, як рф рано вранці 24 лютого вдерлася на нашу територію.

УНІАН За матеріалами:

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