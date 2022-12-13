Ціни на автогаз та інші види палива — Finance.ua

Ціни на автогаз та інші види палива Сьогодні 19:00 — Енергетика

У вівторок, 13 грудня, порівняно із понеділком, 12 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 29,81 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 53,00 гривень за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 56,00 гривень за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 53,00 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на рівні 56,00 гривні за літр.

Середні ціни на газ збереглися на рівні 29,81 гривні за літр.

У понеділок, 12 грудня, порівняно із п’ятницею, 9 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 29,81 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 53,00 гривень за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 56,00 гривень за літр.

Ціни на заправках 13 грудня, гривні/літр:

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