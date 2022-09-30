Ціни на автогаз та інші види палива — Finance.ua
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Ціни на автогаз та інші види палива

Енергетика
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У п’ятницю, 30 вересня, порівняно із четвергом, 29 вересня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 26,55 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 50,40 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 54,33 гривні за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,40 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 54,33 гривні за літр.
Середні ціни на газ збереглися на 26,55 гривні за літр.
У четвер, 29 вересня, порівняно із середою, 28 вересня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз підвищилися на 0,1% до 26,55 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 50,40 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 54,33 гривні за літр.
Ціни на автогаз та інші види палива
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За матеріалами:
Українські Новини
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