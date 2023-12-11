Ціна на золото впала нижче $2000 за унцію напередодні засідань центробанків — Finance.ua
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Ціна на золото впала нижче $2000 за унцію напередодні засідань центробанків

Банківські метали
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Ціна на золото впала нижче $2000 за унцію напередодні засідань центробанків
Ціна на золото впала нижче $2000 за унцію напередодні засідань центробанків
Золото впало нижче $2000 за унцію, опустившись до найнижчого рівня за два тижні, оскільки інвестори стали обережними напередодні рішень щодо монетарної політики, які цього тижня мають ухвалити провідні центральні банки, зокрема Федеральна резервна система, Європейський центральний банк і Банк Англії.
Про це пише Trading Economics.
Трейдери також чекають даних щодо інфляції в США, які можуть внести більше ясності в подальшу динаміку процентних ставок.

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Тим часом у п’ятницю метал втратив більше 1%, оскільки сильніші, ніж очікувалося, дані із зайнятості в США спростували думку про те, що ФРС може почати знижувати ставки вже в березні 2024 року.
Дані за листопад показали, що в економіці США було створено майже 200 тис. робочих місць, що значно перевищило ринкові очікування щодо чистого приросту на 180 тис. робочих місць. Крім того, рівень безробіття несподівано знизився, а зростання заробітної плати продовжилося високими темпами, тоді як чисельність робочої сили також збільшилася.
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