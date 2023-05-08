Ціна на новобудови у Львові та Дніпрі Сьогодні 20:00 — Нерухомість

Ціна на новобудови у Львові та Дніпрі

Finance.ua вирішив дослідити, які ціни на готові квартири від забудовників в найбільших містах України. Наша редакція провела дослідження та обрала окремі житлові комплекси, які відповідають таким вимогам:

будинки вже введені в експлуатацію;

квартири в будинках є в продажу від забудовників;

житлові комплекси не позначені, як проблемні;

новобудови знаходяться в найбільших містах України: Львові, Дніпрі.

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У Львові виставлені на продаж готові квартири від забудовників в 33 житлових комплексах.

Станом на перший квартал 2023 року вартість квартир за кількістю кімнат розподіляється так:

1-кімнатні від 1,81 млн грн (48 м²) і до 5 млн грн (55 м²), наприклад, ЖК Інжир (37 900 — 41 700 грн/м²) та ЖК Grand Residence (90 950 грн/м²), ЖК Globus Premium (96 650 грн/м²).

2-кімнатні від 1,87 млн грн (52 м²) і до 8,91 млн грн (87,3 м²), наприклад, найдешевша наявна пропозиція в ЖК Інжир (36 000 — 39 800 грн/м²) та в ЖК Яскравий Львів (34 100 грн/м²), а найдорожча двокімнатна — в ЖК Baltiysʹka Hall (102 000 грн/м²).

3-кімнатні від 2,43 млн грн (67 м²) і до 8,99 млн грн (91.2 м²), «квадрат» трьошки в будинку ЖК Інжир коштує від 36 000 грн, а в ЖК Globus Elite — 98 550 грн/м².

4- та 5-кімнатні — від 18,95 млн грн за 215,89 м² в ЖК Глобус Меридіан до 24,63 млн грн (721-740 м²) в ЖК Greenville House.

В середньому вартість однокімнатного житла становить 3,5 млн грн, а медіанна вартість метру квадратного — 60 650 грн.

Двокімнатні квартири найчастіше коштують в межах 4,4 млн грн, або 53 050 грн/м², трикімнатні та багатокімнатні помешкання — 5,12 млн грн і 47 400 грн/м² відповідно.

Найдорожчі квартири у Львові в ЖК Greenville House, там залишилися лише 5-кімнатні, площею 721-740 м², вартістю від 24,63 млн грн (33 250 — 34 150 грн/м²), а найдешевші — однокімнатні у ЖК Інжир, в житловому комплексі на вул. Баштанна, 6 та в ЖК Будинок на Міхновських (1,81-1,9 млн грн).

Іпотечне кредитування за програмою єОселя на готові квартири представлене в 9 житлових комплексах м. Львів. Розтермінування можливе як на індивідуальних умовах, так і терміном до року, мінімальний внесок від 30%, умови варіюються в залежності від комплексу.

Дніпро

Кредитування за програмою єОселя представлене в Дніпрі у 4 ЖК. В окремих комплексах можна придбати квартиру на виплат. Докладно з житловими комплексами, в яких відкрито продаж на готові квартири, ви можете ознайомитися у таблицях в кінці статті.

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