Ціна на мандарини зросла на 60% — Finance.ua
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Ціна на мандарини зросла на 60%

Особисті фінанси
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Цьогоріч мандарини в українських супермаркетах подорожчали на 61% та в середньому коштують 71,9 грн за кілограм.
Про це повідомляють аналітики Zakaz.ua.
Найбільш доступний сорт мандаринів Клементин в середньому вартує 64,9 грн/кг, що на 57% дорожче. На цей сорт зазвичай ажіотаж серед покупців, тому що плоди Клементина солодкі й майже без кісточок. Такі мандарини зберігаються довше, дуже рідко бувають кислими та мають глянцеву шкірку, яка легко чиститься.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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