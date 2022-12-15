Ціна на мандарини зросла на 60% — Finance.ua

Ціна на мандарини зросла на 60% Сьогодні 07:20 — Особисті фінанси

Цьогоріч мандарини в українських супермаркетах подорожчали на 61% та в середньому коштують 71,9 грн за кілограм.

Про це повідомляють аналітики Zakaz.ua

Найбільш доступний сорт мандаринів Клементин в середньому вартує 64,9 грн/кг, що на 57% дорожче. На цей сорт зазвичай ажіотаж серед покупців, тому що плоди Клементина солодкі й майже без кісточок. Такі мандарини зберігаються довше, дуже рідко бувають кислими та мають глянцеву шкірку, яка легко чиститься.

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