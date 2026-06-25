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Ціна бензину в рф б’є рекорд за останні 20 років, — Bloomberg

Світ
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Ціна бензину в рф б’є рекорд за останні 20 років, — Bloomberg
Ціна бензину в рф б’є рекорд за останні 20 років, — Bloomberg
Роздрібні ціни на бензин у росії за тиждень зросли на 3%, що стало найбільшим тижневим стрибком щонайменше за два десятиліття. Уражені українськими дронами нафтопереробні заводи стали новим фактором інфляційного ризику, пише Bloomberg.
За даними Федеральної служби статистики, середні ціни бензину в росії з 16 по 22 червня зросли на 3% - до 71,20 рубля (0,95 дол.) за літр.
Зазначається, що причиною для стрибка стали масштабні пошкодження нафтопереробних заводів внаслідок атак українських безпілотників. Серед уражених об’єктів завод «Газпромнефть» в Москві. Це спровокувало панічні закупівлі палива, черги на АЗС та дефіцит у низці регіонів. Це змусило владу ввести обмеження на продаж бензину та закликати мешканців утриматися від накопичення палива в каністрах.
Згідно з даними статистичної служби, темпи зростання цін на дизельне паливо прискорилися до 2,7% з 0,8% тижнем раніше.
«Кампанія України з використанням дронів проти російської енергетичної інфраструктури стає для Москви дедалі більш тривалою макроекономічною проблемою», — зазначив старший економіст Capital Economics Ліам Піч.
За даними Росстату, виробництво нафтопродуктів у травні впало на 13,5% після зниження на 9,1% у квітні. Це найглибший спад щонайменше з 2015 року. Виробництво нафтопродуктів лише в першій половині місяця впало на 15% порівняно з минулим роком та на 9% порівняно з попереднім місяцем.
Зараз близько 75% регіонів росії запровадили різні форми нормування або зіштовхнулися з перебоями в постачанні пального. Обмеження для водіїв ввели Брянська, Курська, Липецька, Самарська та Тюменська області.
За матеріалами:
УНІАН
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