Ціна бензину та дизелю на різних АЗС 7 липня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціна бензину та дизелю на різних АЗС 7 липня

Енергетика
524
Найдешевший бензин пропонує UPG — 48,9 гривні за літр, а дизель за найнижчою ціною 55 гривень за літр відразу на кількох АЗС. Скільки коштує пальне на різних АЗС 7 липня, дивіться далі.

Ціна пального на АЗС 7 липня

Середня роздрібна ціна літра пального на різних АЗС за даними «Мінфіну»:
  • Бензин А-95 — 50,61 гривні за літр (+ 9 копійок);
  • Бензин А-92 — 49,50 гривні за літр;
  • Дизельне пальне — 56,44 гривні за літр (+ 6 копійок);
  • Автогаз — 37,28 гривні за літр.
Нагадаємо, що ще наприкінці червня експерти розповідали, що дефіцит пального на АЗС, а відповідно черги — зникають. Водночас, голова комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус попереджав, що в Києві та у східній частині країни ще бувають черги. Проте процес насичення українського ринку нафтопродуктами вже розпочато, і в липні ситуацію вже може бути нормалізовано.
Ціна бензину та дизелю на різних АЗС 7 липня
Отримати позику 💰
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.