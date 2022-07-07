Ціна бензину та дизелю на різних АЗС 7 липня — Finance.ua

Ціна бензину та дизелю на різних АЗС 7 липня Вчора 19:45 — Енергетика

Найдешевший бензин пропонує UPG — 48,9 гривні за літр, а дизель за найнижчою ціною 55 гривень за літр відразу на кількох АЗС. Скільки коштує пальне на різних АЗС 7 липня, дивіться далі.

Ціна пального на АЗС 7 липня

Середня роздрібна ціна літра пального на різних АЗС за даними «Мінфіну»

Бензин А-95 — 50,61 гривні за літр (+ 9 копійок);

Бензин А-92 — 49,50 гривні за літр;

Дизельне пальне — 56,44 гривні за літр (+ 6 копійок);

Автогаз — 37,28 гривні за літр.

Нагадаємо, що ще наприкінці червня експерти розповідали, що дефіцит пального на АЗС, а відповідно черги — зникають. Водночас, голова комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус попереджав, що в Києві та у східній частині країни ще бувають черги. Проте процес насичення українського ринку нафтопродуктами вже розпочато, і в липні ситуацію вже може бути нормалізовано.

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