Україна у квітні зменшила імпорт електроенергії на 31%: кому найбільше (інфографіка) — Finance.ua
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Україна у квітні зменшила імпорт електроенергії на 31%: кому найбільше (інфографіка)

Енергетика
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Україна у квітні зменшила імпорт електроенергії на 31%: кому найбільше (інфографіка)
Україна у квітні зменшила імпорт електроенергії на 31%: кому найбільше (інфографіка)
У квітні порівняно з березнем Україна зменшила імпорт електроенергії на 31% до 187 тис. МВт-год.
Про це пише видання ExPro.
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Україна у квітні зменшила імпорт електроенергії на 31%: кому найбільше (інфографіка)
Найбільшу частку в структурі імпорту електроенергії у квітні займає Угорщина (44,0%), на другому місці Словаччина та Польща (по 18,0%).
Пік імпорту був 11 квітня, понад 20 тис. МВт-год, а вже після 20 квітня обсяги поставленої електроенергії з-закордону значно скоротились.
Водночас, експорт електроенергії у квітні 2025 р., у порівнянні з попереднім місяцем, зріс майже вдвічі — до понад 150 тис. МВт-год. Найбільше електроенергії експортувалось 22−25 квітня, понад 11 тис. МВт-год.
Україна у квітні зменшила імпорт електроенергії на 31%: кому найбільше (інфографіка)
Найбільше електроенергії було експортовано до Угорщини (38%) та Молдова (35%).
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Довідка Finance.ua:

  • У 2025 році в Україні планують ввести близько 1 ГВт нової генерації для відновлення енергетики після російських атак.
  • За даними Міністерства енергетики, з 30 грудня 2024 року обмеження електроенергії для побутових споживачів не застосовуються, для бізнесу — мінімізовано.
  • У Міненерго обговорили співпрацю з Литвою для допомоги українському енергосектору. Сторони обговорили напрямки співпраці в енергетичній сфері, зокрема щодо зміцнення енергетичної безпеки обох країн.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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