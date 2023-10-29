Ціна $20 600 і заводське ГБО: Kia представила недорогий сімейний седан (фото) — Finance.ua
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Ціна $20 600 і заводське ГБО: Kia представила недорогий сімейний седан (фото)

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Ціна $20 600 і заводське ГБО: Kia представила недорогий сімейний седан (фото)
Ціна $20 600 і заводське ГБО: Kia представила недорогий сімейний седан (фото)
Седан Kia K5 став виразнішим на вигляд і отримав повністю новий салон. Модель доступна в бензинових, газових і гібридних версіях.
У Південній Кореї дебютував новий Kia K5. Седан D-класу пройшов модернізацію слідом за спорідненим кросовером Sorento і надходить у продаж на батьківщині за ціною від 27,84 млн вон ($20 600). Про це повідомляється на офіційному сайті Kia.
Новий Kia K5 впізнається, перш за все, за зміненою оптикою. Седан отримав фари складної форми з оригінальними ходовими вогнями, а ліхтарі розтягнули на задні крила. Крім того, замінено бампери і запропоновано нові колісні диски діаметром від 16 до 19 дюймів. Також з’явилася нова версія Black Fit з декором чорного кольору.
У салоні Kia K5 2024 поліпшено матеріали оздоблення, а на передній панелі тепер встановлено вигнутий дисплей віртуального щитка приладів і мультимедійної системи. На додачу, замінено вентиляційні дефлектори і перемикачі клімат-контролю, а також додано бездротову зарядку для смартфонів і сканер відбитків пальців.
В інших країнах седан Kia K5 також доступний з бензиновими двигунами об'ємом 2,0 л турбо (240 к. с.) і 2,5 л (194 і 290 к. с.). Моделі пропонують автоматичні КПП на 6 і 8 ступенів.
За матеріалами:
Фокус
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