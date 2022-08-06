Ціна $1500 та 180 км запасу ходу: представлено найдешевший у світі електробайк (відео) — Finance.ua

Ціна $1500 та 180 км запасу ходу: представлено найдешевший у світі електробайк (відео) Вчора 22:31 — Технології&Авто

Ціна $1500 та 180 км запасу ходу: представлено найдешевший у світі електробайк (відео)

Кенійська компанія Roam представила електричний мотоцикл Air. Його продажі стартують у 2023 році за ціною від 1500 до 2050 доларів. Про це пише сайт New Atlas.

Roam Air став не лише першим африканським електробайком, а й найдешевшим електричним мотоциклом у світі. Бюджетну модель планують випускати у великих кількостях та активно експортувати до інших країн.

Електричний мотоцикл створено для їзди поганими дорогами та легким бездоріжжям. У нього позашляхова гума з глибоким протектором та надійна довговічна підвіска простої конструкції. В основі Roam Air лежить легка залізна рама.

Оснащення включає світлодіодну оптику та цифрову панель приладів. На місці бензобака біля мотоцикла розташований відсік для дрібної поклажі.

Електробайк Roam Air досить легкий — важить 135 кг. Він здатний розвинути 90 км/год, причому до цієї швидкості він розганяється лише за 5 с. У силовій установці передбачено п’ять різних режимів роботи.

На вибір запропоновані версії з однією та двома швидкознімними батареями ємністю по 3,24 кВт∙год. Запас ходу становить 90 та 180 км, відповідно. В експлуатації мотоцикл виявився дешевшим, ніж скутер зі 150-кубовим бензиновим двигуном.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.