Ціна $1500 та 180 км запасу ходу: представлено найдешевший у світі електробайк (відео) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціна $1500 та 180 км запасу ходу: представлено найдешевший у світі електробайк (відео)

Технології&Авто
847
Ціна $1500 та 180 км запасу ходу: представлено найдешевший у світі електробайк (відео)
Ціна $1500 та 180 км запасу ходу: представлено найдешевший у світі електробайк (відео)
Кенійська компанія Roam представила електричний мотоцикл Air. Його продажі стартують у 2023 році за ціною від 1500 до 2050 доларів. Про це пише сайт New Atlas.
Roam Air став не лише першим африканським електробайком, а й найдешевшим електричним мотоциклом у світі. Бюджетну модель планують випускати у великих кількостях та активно експортувати до інших країн.
Електричний мотоцикл створено для їзди поганими дорогами та легким бездоріжжям. У нього позашляхова гума з глибоким протектором та надійна довговічна підвіска простої конструкції. В основі Roam Air лежить легка залізна рама.
Ціна $1500 та 180 км запасу ходу: представлено найдешевший у світі електробайк (відео)
Оснащення включає світлодіодну оптику та цифрову панель приладів. На місці бензобака біля мотоцикла розташований відсік для дрібної поклажі.
Електробайк Roam Air досить легкий — важить 135 кг. Він здатний розвинути 90 км/год, причому до цієї швидкості він розганяється лише за 5 с. У силовій установці передбачено п’ять різних режимів роботи.
На вибір запропоновані версії з однією та двома швидкознімними батареями ємністю по 3,24 кВт∙год. Запас ходу становить 90 та 180 км, відповідно. В експлуатації мотоцикл виявився дешевшим, ніж скутер зі 150-кубовим бензиновим двигуном.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.