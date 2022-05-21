"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня виріс до $650,4 млн — Finance.ua
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"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня виріс до $650,4 млн

Вчора 12:35Валюта
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Національний банк України у третій тиждень травня знову суттєво більше продав доларів, ніж купив — на $650,4 млн, що майже на 80% більше, ніж у другий тиждень місяця, та на 10% — ніж у перший.
За інформацією НБУ на його сайті, за цей тиждень він придбав лише $7,4 млн, а продав $650,4 млн.
Минулого тижня Нацбанк ухвалив постанову № 96 від 9 травня, якою відмовився від безготівкових угод щодо купівлі-продажу валюти в євро, і повідомив, що проводитиме такі операції виключно в доларах США.
Цього тижня НБУ ухвалою № 102 з 21 травня зняв обмеження на курс продажу банками готівкової валюти в Україні та курс конвертації за кордоном, зокрема при оплаті товарів, а також знизив удвічі ліміт купівлі валюти за кордоном через банкомати — до 50 тис. грн на місяць.
Як повідомлялося, у перші півтора тижні після розпочатої росією 24 лютого війни «чиста» купівля Нацбанком валюти становила $690,3 млн і EUR20 млн, оскільки заборона на купівлю валюти тільки була запроваджена, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.
Проте наступні тижні обсяг купівлі валюти центробанком почав падати, тоді як обсяги її продажу — збільшуватись. В результаті інтервенції НБУ у квітні зросли до $2,2 млрд з $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.
Низка експертів, зокрема, ексзаступник голови Нацбанку Олег Чурій, який курирував валютну політику, запропонували переглянути перелік критичного імпорту у бік істотного його скорочення, оскільки сьогодні він покриває 89% товарного імпорту 2021 року.
Загалом від початку року Нацбанк придбав на ринку $1 млрд 811,7 млрд та EUR110,97 млн, а продав $7 млрд 134,5 млн та EUR1 млрд 789,11 млн.
Від початку війни купівля валюти склала $1 млрд 154,8 млн та EUR110,97 млн, а продаж $4 млрд 364,3 млн та EUR1 млрд 789,11 млн.

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За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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