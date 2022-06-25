«Чистий» продаж валюти Нацбанком цього тижня трохи знизився - до $925 млн — Finance.ua
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«Чистий» продаж валюти Нацбанком цього тижня трохи знизився - до $925 млн

Валюта
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Обсяг продажу валюти Національним банком України з 20 до 24 червня знизився до $933,02 млн із $1 млрд 55,6 млн тижнем раніше.
За інформацією Нацбанку на його сайті, за минулий тиждень він придбав $7,5 млн, що в діапазоні обсягів останніх шести тижнів (від $5,5 млн до $8,3 млн).
У такий спосіб чистий продаж валюти становив $925,5 млн, що краще за показник минулого тижня, але все одно досить багато — це третій за величиною обсяг тижневих інтервенцій із початку війни.
Як повідомлялося, НБУ з 3 червня підняв облікову ставку з 10% до 25%, щоб підвищити привабливість гривні та знизити тиск на міжнародні резерви країни. А раніше, з 21 травня, Нацбанк скасував верхній ліміт і курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їх картками за межами країни, а також знизив удвічі стелю переведення в готівку гривневих карток за кордоном — до еквівалента 50 тис. грн за місяць.
Ці заходи дали змогу у перші два тижні червня знизити обсяги інтервенцій, проте минулого тижня вони знову зросли, вдруге з початку війни перевищивши $1 млрд.
Водночас завдяки вжитим НБУ заходам курс долара на «чорному» ринку знизився з 37,5-38,5 грн/$1 із суттєвим зниженням спреду та практично зрівнявся з курсом у банківських обмінниках. Минулого тижня він становив орієнтовно 35,55-35,8 грн/$1, цього гривня трохи зросла — до 35,4-35,6 грн/$1.
Як повідомлялося, інтервенції НБУ у травні зросли до $3,4 млрд із $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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