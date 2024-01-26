Чиста вода для лікарні в Херсоні: підтримайте збір коштів — Finance.ua
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Чиста вода для лікарні в Херсоні: підтримайте збір коштів

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Чиста вода для лікарні в Херсоні: підтримайте збір коштів
Чиста вода для лікарні в Херсоні: підтримайте збір коштів
Херсонська область все ще відчуває проблеми з доступом до чистої води після знищення Каховської ГЕС — найбільше водосховище України забезпечувало нею понад 1 млн українців. Внаслідок теракту щонайменше 150 тонн хімікатів та інших небезпечних речовин були змиті потоком води в Дніпро. Велика частина з них залишаються в річці, роблячи воду звідти небезпечною для вживання людьми.
Відновлення екосистеми може тривати роками. Тож водоочисні споруди є одним з найефективніших способів допомогти мешканцям регіону отримати доступ до чистої питної води.
«Чиста вода — забезпечує життя, а лікарня — це саме те місце, де вона вкрай необхідна. Ми об'єдналися з Еко Маркет для того, щоб спільними зусиллями забезпечити лікарню водоочисними спорудами й покращити доволі критичну ситуацію», — коментують учасники гурту Kalush Orchestra.
Ця ініціатива — спільний проєкт Kalush Orchestra, Еко Маркет та БФ «Твоя опора» зі збору коштів на водоочисні споруди для одного з медзакладів Херсонщини. Ви також можете підтримати ініціативу зробивши благодійний внесок на сайті БФ «Твоя опора» та в усіх магазинах Еко Маркет. Для цього потрібно пожертвувати на касі будь-яку суму кратну 1 грн.
Медичний заклад, для якого проводиться збір, обслуговує мешканців кількох громад.
«Сьогодні Херсонщина щоденно потерпає не тільки від ворожих обстрілів, але й бореться з проблемою відсутності питної води. Це пекло, яке стало нашою реальністю. Тому настільки важливо не опускати руки та продовжувати допомагати. Адже лікарням Херсону потрібна адекватна і швидка допомога вже зараз. Переконана, що саме завдяки об'єднанню фондів, публічних особистостей та великого бізнесу навколо такої болючої теми спрацює ефективно. Тож закликаю всіх людей приєднуватися до проєкту — робити добро так легко!» — зазначила Валерія Татарчук, засновниця та генеральна директорка БФ «Твоя опора».
За матеріалами:
Finance.ua
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