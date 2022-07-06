Число реєстрацій в Ethereum Name Service злетіло на 163% за тиждень — Finance.ua

Число реєстрацій в Ethereum Name Service злетіло на 163% за тиждень Вчора 17:22 — Фінтех і Картки

За тиждень із 27 червня по 3 липня кількість реєстрацій у системі доменних імен Ethereum Name Service (ENS) склала 78 566. Показник зріс на 163,6% порівняно з попередніми сімома днями.

Лише у неділю, 3 липня, було зареєстровано 29 727 доменів ENS. Дохід сервісу за цей день перевищив $684 000 — понад третину від загального показника $1,8 млн за період.

Після зафіксованих у травні рекордних метрик системи у червні показники значно впали. Проте цифри лише за перші дні липня продемонстрували нове зростання популярності ENS.

На момент написання кількість реєстрацій доменів у місяці, що почався, досягла 109 312 проти 122 327 за попередній. Дохід сервісу вже наблизився до $1,99 млн, тоді як за червень становив $2,55 млн.

На найбільшому NFT-маркетплейсі OpenSea домени ENS входять до першої трійки колекцій за обсягом торгів. За останні сім днів показник зріс майже на 280%.

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