Число реєстрацій в Ethereum Name Service злетіло на 163% за тиждень — Finance.ua
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Число реєстрацій в Ethereum Name Service злетіло на 163% за тиждень

Фінтех і Картки
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За тиждень із 27 червня по 3 липня кількість реєстрацій у системі доменних імен Ethereum Name Service (ENS) склала 78 566. Показник зріс на 163,6% порівняно з попередніми сімома днями.
Лише у неділю, 3 липня, було зареєстровано 29 727 доменів ENS. Дохід сервісу за цей день перевищив $684 000 — понад третину від загального показника $1,8 млн за період.
Після зафіксованих у травні рекордних метрик системи у червні показники значно впали. Проте цифри лише за перші дні липня продемонстрували нове зростання популярності ENS.
На момент написання кількість реєстрацій доменів у місяці, що почався, досягла 109 312 проти 122 327 за попередній. Дохід сервісу вже наблизився до $1,99 млн, тоді як за червень становив $2,55 млн.
Число реєстрацій в Ethereum Name Service злетіло на 163% за тиждень
На найбільшому NFT-маркетплейсі OpenSea домени ENS входять до першої трійки колекцій за обсягом торгів. За останні сім днів показник зріс майже на 280%.
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За матеріалами:
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