Чим не можна протирати екран смартфона: часті помилки користувачів — Finance.ua

Чим не можна протирати екран смартфона: часті помилки користувачів Сьогодні 23:13 — Технології&Авто

На сенсорному екрані мобільного пристрою швидко з’являються відбитки пальців та інші сліди.

Незабаром дисплей може виявитися настільки каламутним, що користувач пристрою зуміє роздивитися далеко не всю виведену інформацію.

Крім того, брудний екран має дуже негарний вигляд. Тому виникає необхідність періодично протирати його.

Однак підійде далеко не будь-який засіб. Деякі популярні способи очищення становлять серйозну небезпеку для дисплея.

Чим не можна протирати екран

Зубна паста

Не вірте інтернетівському міфу про те, що цей гігієнічний засіб нібито допомагає прибрати подряпини з екрана смартфона.

Ба більше, враховуйте, що зубна паста може пошкодити олеофобне покриття. На стані дисплея це позначиться вкрай негативно.

Хімічні та побутові засоби

Багато власників смартфонів протирають гаджети популярними мийними та дезінфекційними засобами.

Але потрібно враховувати, що порошки, спиртовмісні рідини і перекис водню становлять серйозну небезпеку для захисного шару екрана.

Не дивуйтеся, якщо після «спиртової» або «порошкової» обробки на дисплеї миттєво з’являються численні розводи.

Джинсова тканина

Деякі користувачі протирають екран одягом. Це дуже зручно, якщо під рукою немає спеціальної тканини.

Ось тільки не потрібно проводити дисплеєм мобільного пристрою по джинсах. Такий різновид тканини хоч і прибере старі забруднення, але зробить екран вразливішим перед новими.

Папір

Для очищення екрана мобільника не підходить навіть найм’якіший паперовий матеріал.

Олеофобне покриття може виявитися зруйнованим, незважаючи на всю «ніжність» виробу.

Крім того, є ризик появи на поверхні великої кількості паперових частинок.

Чим можна протирати екран

Для того щоб повернути дисплею смартфона чистоту, потрібно використовувати ганчірочки з мікрофібри.

Крім того, у продажу можна знайти широкий асортимент спеціальних серветок, призначених саме для протирання екранів різних гаджетів.

Якщо ні першого, ні другого матеріалу під рукою немає, то потрібно використовувати шматок безпечної тканини (не джинсової і не ворсової), просочений простою водою.

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