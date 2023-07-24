Чим може допомогти адаптивний скоринг в умовах війни — Finance.ua

Чим може допомогти адаптивний скоринг в умовах війни Сьогодні 20:20

Засновник компанії RiskTools та БКІ Online Денис Зікєєв під час свого виступу на Ukrainian Credit Conference розповів про модель адаптивного скорингу та коли її потрібно використовувати.

Так, за його словами до адаптивного скорингу потрібно звертатися під час збурень у соціальному просторі (війна, пандемія тощо), при запуску нових продуктів, під час виходу на нові ринки, а також задля адаптації до регуляторних змін.

«Класичний скоринг потребує навчання на великій кількості даних, яких може й не бути. Також він потребує досить визрілого портфелю, на якому проводиться навчання. Тобто не тільки кількість даних має значення, але й історична глибина цих даних — потрібний деякий час на спостереження за клієнтською базою. Окрім того, для класичного скорингу потрібні стабільно-тривалі умови для оцінки результатів моделі, а також тривалий термін її побудови», — зазначив Зікєєв.

Адаптивний скоринг складається з трирівневої архітектури:

класичні скоринги;

моделі автонавчання;

моделі калібрування.

Це дозволяє відслідковувати зміни на поточному портфелі та одразу коригувати його якість. Завдяки роботі моделей автонавчання відчутно падає відсоток невизначеності. До того ж їх може бути кілька, і вони аналізуватимуть різні сегменти даних.

Моделі ж третього рівня, тобто калібрування, аналізують результати моделей автонавчання і перетворює їх на остаточне рішення щодо видачі кредиту.

«Це самобалансуюча система, яка дозволяє пройти шлях від повної невизначеності до умов, за яких можна побудувати класичний скоринг з максимальним профітом для компанії або з мінімальними збитками», — розповів Денис Зікєєв

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