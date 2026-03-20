Чи залишаться гривневі депозити дохідними, якщо гривня впаде до 45 грн за долар Сьогодні 20:02 — Кредит&Депозит

Чи залишаться гривневі депозити дохідними, якщо гривня впаде до 45 грн за долар

Опитані «експерти зійшлись на думці, що гривневі депозити ще залишатимуться інструментом збереження грошей, але їхня реальна дохідність буде дуже обмеженою.

Про це йдеться в статті Мінфін , ми вибрали основне.

«Гривневі депозити у банках наразі приносять дохідність близько 12−15% річних. З огляду на оподаткування, реальна дохідність складає 9−11% річних. Щоб зберегти купівельну спроможність своїх заощаджень в інвестуванні, потрібно щонайменше обігнати інфляцію, а в українських умовах — ще й девальвацію гривні», — пояснює логіку інвестування у гривневі депозити Лариса Мошківська, фінансова планерка iPlan.ua.

Щоб зрозуміти, чи все ще така інвестиція захищає кошти, чи вже знецінює їх, вона наводит такі розрахунки:

Приклад

Ви хочете інвестувати 50 тисяч гривень на рік при поточному курсі 44,4 грн/$.

Через рік у депозиті під 12% річних (реальних 9% річних) буде 54 620 грн. Уявімо, що курс долара за рік підвищився до 45,5 грн/$. У перерахунку на долар ваші інвестиції виглядатимуть так:

після депозиту — $1 197.

якщо купити на 50 тис. грн долари і залишити суму у валюті — $1 126.

«Отже, якщо курс долара за рік підвищиться до 45,5 грн, дохідність депозиту все ще випереджатиме темпи девальвації. Але інвестиція в гривневий депозит втратить сенс, якщо курс долара дорівнюватиме 48,4 грн», — уточнює Лариса Мошківська.

На переконання Сергія Новошицького з банку «Південний», відсотковий дохід за гривневим депозитом істотно перекриває потенційні втрати від девальвації гривні у заданому сценарії.

Він порівняв результат інвестування в гривневий депозит і купівлю валюти на горизонті 6 місяців при зміні курсу з 44 грн/$ до 45,50 грн/$:

Сценарій 1: Купівля готівкової валюти

Інвестиція: 500 000 грн/44,00 = $11 363,6.

Сума через 6 місяців (при курсі 45,50): $11 363,6 * 45,50 = 517 044 грн.

Чистий прибуток: 17 044 грн.

Сценарій 2: Гривневий депозит

Нараховані відсотки: 500 000 * 14,75% * 0,5 року = 36 875 грн.

Податки (23%): 36 875 * 23% = 8 481,3 грн.

Чистий прибуток: 36 875 — 8 481,3 = 28 393,7 грн.

«Навіть при девальвації гривні з 44,0 грн/$ до 45,5 грн/$ гривневий депозит виглядає привабливішим, оскільки відсотковий дохід у понад 1,6 раза перекриває курсову різницю від можливої девальвації в прогнозному сценарії. Отже, гривневі депозити залишаються ефективним інструментом для коротко- та середньострокового розміщення коштів», — резюмує Сергій Новошицький.

«Станом на 17 березня 2026 року офіційний курс гривні щодо долара становить 44,08 грн/$. Тобто навіть у разі просідання курсу до 44,4−45,5 грн/$, йдеться про послаблення гривні приблизно на 0,7−3,2% від поточного рівня», — говорить Дмитро Замотаєв із Глобус Банку. Він також зробив для «Мінфіну» розрахунки дохідності гривневого депозиту:

Якщо вкладник має 100 тисяч гривень і розміщує їх на 6 місяців під 14% річних (рахуємо за середньою ставкою), то нарахований дохід за пів року становитиме 7 тисяч гривень. Чистий дохід після сплати податків становитиме 5 390 грн, а загальна сума наприкінці строку складе 105 390 грн.

«Якщо на початку за курсом 44,08 грн/$ на 100 тис. грн можна було купити близько $2 268,6, то через 6 місяців сума депозиту в 105 390 грн за курсому 44,4 грн/$ дорівнюватиме вже близько $2 373,6.

Якщо ж курс зросте до 45,5 грн/$, то це буде близько $2 316,3. Тобто навіть у разі такого послаблення гривні, вкладник однаково залишатиметься в плюсі. У цьому прикладі межа, за якої депозит припиняє перекривати девальвацію, — це курс близько 46,5 грн/$. Отже, за сценарію просідання до 44,4−45,5 грн/$ гривневі депозити все ще виглядають достатньо привабливо", — говорить Дмитро Замотаєв.

