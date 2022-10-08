Чи загрожує Україні гіперінфляція — Finance.ua

Чи загрожує Україні гіперінфляція Вчора 16:00

Безконтрольна емісія національної валюти часто спричиняє гіперінфляцію, коли ціни зростають у десятки, сотні, а часом — і в тисячі разів. У такому разі гроші, які друкують у такий спосіб, перетворюються на звичайнісінький папір.

Яскравим прикладом гіперінфляції та її результатів може бути Зімбабве, де кілька років тому друкувалися трильйони зімбабвійських доларів. Кадри з візками, на яких зімбабвійці возили пачки грошей, облетіли весь світ.

Україна вже переживала гіперінфляцію 1993 року. Економіка тоді впала на понад 14%, а ціни зросли на 10155%.

Утім, наразі ніщо не вказує, що історія 30-річної давнини може повторитися.

За словами Гетьманцева, наступного року надрукувати мають тільки 200 млрд грн, що позначиться на стримуванні інфляційних процесів. Окрім того, українське військо доволі успішно звільняє від російських окупантів схід і південь нашої країни.

«Гіперінфляцією на ринках, які розвиваються, вважається інфляція понад 100% річних. Багато залежить від своєчасності допомоги західних партнерів, від швидкості відновлення економіки та бездоганності роботи зернового експортного коридору . Утім, навіть за негативних сценаріїв розвитку цього року ми точно не наздоженемо Туреччину, де рівень інфляції складає вже 83,45%», — пояснив Віталій Шапран.

Згідно з прогнозом НБУ, у 2023-2024 роках вітчизняний ВВП зростатиме в межах 5-6% на рік. Правда, Світовий банк стриманіший у своїх прогнозах — там переконані, що ВВП України наступного року зросте на 3,3%, а у 2024 — на 4,1%.

Окрім того, США, як пише Bloomberg, готові до закінчення війни виділяти Україні 1,5 млрд доларів на місяць для підтримки її фінансів, а також переконують долучитися до цього Євросоюз.

Наприкінці вересня Україна домовилася про початок роботи над новою спеціальною програмою з Міжнародним валютним фондом. Цьогоріч наша держава має загалом отримати від МВФ 2,8 млрд доларів.

Читайте більше в статті —

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.