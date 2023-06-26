Чи є електронні земельні аукціони орієнтиром справедливої вартості землі — Finance.ua
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Чи є електронні земельні аукціони орієнтиром справедливої вартості землі

Аграрний ринок
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Чи є електронні земельні аукціони орієнтиром справедливої вартості землі
Чи є електронні земельні аукціони орієнтиром справедливої вартості землі
Починаючи з жовтня 2021 року земельні торги почали відбуватись на платформі Prozorro. Продажі. Відтоді було успішно передано в оренду 2 451 земельну ділянку комунальної власності сукупною площею понад 38 тис. га, що приносить громадам щорічно 238,86 млн грн доходу.
Про це свідчить Аналітичний огляд стану земельного ринку в Україні від USAID та Київської школи економіки.
Медіанна ціна оренди, що сплатив переможець за результатами земельних торгів становила 8,1 тис. грн/га або 220 дол. США/га.
Чи є електронні земельні аукціони орієнтиром справедливої вартості землі
Таким чином, як кажуть фахівці, співвідношення між цінами купівлі-продажу (зазначених вище) та оренди на електронних аукціонах становить фактично 1:4,5, що є ще одним свідченням того (на додачу до вже зазначених вище викликів), що зареєстровані ціни угод купівлі-продажу занижені орієнтовно удвічі (чіткіші орієнтири заниження цін потребують детального дослідження).

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Загалом, приріст переданих в оренду комунальних ділянок через Prozorro. Продажі фактично зупинився протягом суттєвої частини 2022 року через поправки до законодавства на період воєнного стану, які дозволяли передавати комунальне майно в оренду без проведення електронних аукціонів.
Електронні земельні аукціони на платформі Prozorro. Продажі відновились у січні 2023 року після ухвалення відповідного Закону Верховною Радою (Закон № 2698). З початку 2023 року було успішно передано в оренду 994 земельні ділянки сукупною площею у 24, 8 тис. га.
За матеріалами:
Finance.ua
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