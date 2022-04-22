Чи впадуть ціни на відеокарти у 2022 році — Finance.ua

Чи впадуть ціни на відеокарти у 2022 році

Чи впадуть ціни на відеокарти у 2022 році

Ціни на відеокарти неухильно, хоч і не так швидко, як хотілося б, знижуються починаючи з літа 2021 року. Саме тоді почався обвал курсу Bitcoin, зараз курс більш-менш стабільний. Також стабілізувалася ситуація з коронавірусом у Європі та США, люди почали повертатися в офіси, що не могло не вплинути на попит.

З початку року на ринку США (найбільшому для майнерів. — Ред.) ціни впали в середньому на 20%. Зараз роздрібні ціни все ще вищі за рекомендовані виробниками на 20-25%, але це вже не та різниця, яка була рік тому.

У березні 2021 року відеокарти продавалися за цінами, вдвічі вищими за рекомендовані.

Більшість аналітиків сходяться на думці, що ціни продовжать падіння і надалі, але протягом усього року. Різкого падіння цін ніхто не прогнозує. Ринок нині стабільний і буде таким і далі.

До того ж не варто забувати про криптовалюти, чергова хвиля зростання цін на криптовалюти може знову підштовхнути ціни вгору. Щоправда, цей фактор дуже складно прогнозувати.

За дослідженнями Кембриджського університету, витрати електроенергії на майнінг у всьому світі все ще зростають, отже, попит на відеокарти може знову зрости.

Наприклад, на майнінг лише Bitcoin у 2021 році було витрачено 109 тераватт годин електроенергії. Це приблизно однорічне споживання Нідерландів або Аргентини.

Але все-таки, найімовірніший сценарій — це зниження цін до рекомендованих виробниками до кінця 2022 року.

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