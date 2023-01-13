Чи вмієте ви інвестувати? Встигніть пройти тест та отримати винагороду — Finance.ua

Чи вмієте ви інвестувати? Встигніть пройти тест та отримати винагороду Сьогодні 10:40 — Особисті фінанси

Чи вмієте ви інвестувати? Встигніть пройти тест та отримати винагороду

Друзі, напередодні 2023 року Finance.ua разом з Академією Мінфін створили тест, за допомогою якого можна дізнатись, «Чи вмієте ви інвестувати?» Ба більше! Усі, хто проходять тест, стають учасниками розіграшу трьох курсів з безкоштовним доступом до знань й уроків Академії.

Академія Мінфін — це освітня платформа, яка допомагає розібратися в інвестиційних інструментах та підвищити рівень фінансової грамотності. Тож, якщо ви мрієте заробляти на інвестиціях, хочете розбиратись в тому, що таке криптовалюта, IPO, опціони, ОВДП, або ж плануєте прокачати свої скіли в цьому напрямку — проходьте тест та вигравайте!

Вже у понеділок, 16 січня, стануть відомі переможці.

Лишилось всього три дні, тож не втрачайте можливість:

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